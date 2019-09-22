資深藝人劉燕燕2013年仰藥輕生獲救，但卻在2017年向媒體自爆，當時是在友人郭美珠勸誘下「設局」仰藥，逼兒子的親生父親、角頭李盛淵出面解決，郭美珠提告後，台北地院依誹謗罪判劉女拘役35日，可易科罰金3萬5000元。

劉燕燕本名劉碧華，在70、80年代以《為錢賭性命》、《攏是為著你》等歌曲走紅一時，成為知名台語歌后，她自曝年輕時與綽號「閹雞」的中壢角頭李盛淵熱戀生下1子，2013年7月因兒子認祖歸宗不成，仰藥輕生，鬧上媒體版面。

不過，劉2017年2月8日找上網路媒體，自爆當年輕生內幕，表示當年是好友郭美珠拿安眠藥給她，勸誘下輕生，經由媒體搶快報導她輕生，逼迫涉及重罪的李盛淵出面處理，網媒即以標題「獨／吞藥破頭闖鬼門，歌后劉燕燕驚爆遭『設局自殺』」報導，劉並親上談話性節目爆料。郭聞訊後提告。

法院審理時，劉原供稱是郭叫她假裝吞藥，後翻供說她只說小孩父親之事，但撰文記者反駁說，她是受指派前往採訪，劉提及設局吞藥一事，曾提醒有法律問題會挨告，劉還說是事實不會被告。另郭美珠則證稱，劉女到她住處向她訴苦，劉返家傳來「替我收屍」的簡訊，她與2位友人趕到劉家救人，劉所言非實情。

法院發現，劉所稱當年郭給她服用的藥物「樂耐平」，須經醫師處方使用，醫院曾申請劉女使用紀錄，而郭並沒有申請使用紀錄，不採信劉女說法，認為劉為知名藝人，未思回報郭救命之恩，反而散布不實報導，行為可議，且劉未坦承犯行、未與郭和解，難認有悔意，判處拘役35日，可易科罰金3萬5000元，可上訴。

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