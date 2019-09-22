交通很亂、是彰化人也可以變成想分手的理由？日前一名男網友在臉書「靠北女友」發文，表示自己女友是彰化人，覺得他們遵守交通規則的觀念很差，「我開車載她去便利商店，因為是紅線沒停在門口，她就哀哀叫說停門口又沒關係，就連她家人在我車上也幫腔說我笨」，讓他很生氣，「有時我真的很想跟她分手，像這種彰化女生這種不守法觀念我真的無法認同」。

原PO還說，載女友回彰化時，發現彰化人開車、騎車都很隨便，交通真的是亂的可以！紅線違停、路邊停車開出來也不看有沒有車、轉彎不打方向燈、逆向，各種違規，真的很誇張。

對此，許多彰化人聽了就火大，「恭喜你得罪整個彰化的人」、「看到這覺得趕緊跟彰化人分手吧，因為你不配」、「我彰化人我都很遵守啊」、「我台北人，但我不覺得台北就比較守規則啊」、「彰化大佛很靈驗的，記得帶女友去看看彰化特色這樣你就不煩惱了，我愛彰化我驕傲」。

翻攝自 靠北女友

(中時電子報)