天文迷又有眼福，美歐太空總署近期分別釋出2張從太空拍攝的火星地表美照，堪稱絕對沒見過，其中一張更激似蛋糕或奶油餅乾上的白色奶油紋路。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐洲太空總署（European Space Agency）、俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）以及美國航空暨太空總署（NASA）上周分別釋出2張極為罕見的火星地表衛星照片，歐、俄合作的「微量氣體探測器」（Trace Gas Orbiter，TGO）在火星北極圈沙丘附近拍攝到激似蛋糕上奶油裝飾的紋路照片。

報導說，冬天火星極圈地帶的二氧化碳會凝固成乾冰，這些乾冰在沙丘上覆蓋出一層白色薄層，到了春天，這些乾冰又會由下而上逐漸溶化，從固態轉變為蒸氣，溶化的過程中，乾冰破裂，原先埋在冰層與沙丘間的氣體瞬間被釋放，氣體冒出時夾帶沙塵釋放到空氣中，因此造就出被冰層覆蓋的白色沙丘上，其中一面呈現出深色斑點與紋路。

美國航太總署日前在火星西南方的丹尼爾森隕石坑（Danielson Crater）拍攝到類似斑馬紋的地表紋路。（圖／NASA）

無獨有偶，美國航太總署日前也在火星西南方的丹尼爾森隕石坑（Danielson Crater）拍攝到類似斑馬紋的地表紋路，衛星照片經過藍色顏料染色過後，為這個紅色星球染上一絲仙境氛圍。

NASA說，這片直徑約67公里寬的隕石坑是由岩石與沙塵經年累月沉積而成。數億年前，沉積物逐漸積累成一層又一層的岩層，由於沉積物質地不同，造就部分岩層更能抵禦外在因素的侵蝕，這些堅硬的岩層突出成階梯狀，歷經風吹，沙塵散落在岩石上，經過藍色顏料染色，才造就出類似斑馬紋的地表紋路。

(中時電子報)