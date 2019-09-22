國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍繼「汐止服務處」以「創意沙龍x 汐止文創客廳」風格創意開張後，「瑞芳服務處」今（22）日也以「藝術空間x瑞平雙貢地方創生中心」的運作形式，打造「全台最非典型的服務處」。

李永萍表示，很感謝鄉親熱情參與，顯示大家希望靠文創「翻轉創生」的期待，她雖然尚在選舉，但已經開始想為地方帶來轉變，所以用這種方式來突破。不同於汐止的「城市文創」，瑞芳服務處的定位配合她構思的政見，是以「地方創生」為核心，用文創觀光、設計伴手禮、以及人文生態旅遊來帶動瑞平雙貢偏鄉地區的創生發展。

新北市黨部主委李乾龍、前議員吳滄富、瑞芳黨部主委廖黃寶桂、瑞芳漁會總幹事黃志明等人今天都特地到場為李永萍站台，之前黨內初選時的對手的徐正文今天也以「神秘嘉賓」的身份站台助講。

徐正文表示，要做國民黨團結的最好示範，「讓團結的國民黨赢得 2020大選勝利」。 本身經營青創空間協助年輕人創業的徐正文，承諾要將新創資源協助李永萍在七星區的推動「地方創生」，盼能結出一朵朵美麗的文創花朵。

(中時 )