車禍一共造成1死3傷，肇事的周姓少年目前仍在加護病房中觀察。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

花蓮吉安18日深夜發生一起死亡交通事故，17歲的周姓少年無照騎乘機車載友，行經中華路時闖紅燈，巡邏員警即鳴笛示意停車，少年沒有停車反而加速朝巷弄逃竄，最後與另一部機車相撞，造成一死三傷的慘劇，周姓少年目前仍在加護病房觀察中，後續肇責仍需警方釐清。

警方表示，18日晚間23時50分許，周姓少騎車闖越中華路口紅燈，遭巡邏警員撞見，立即鳴笛開啟警示燈示意他停車接受攔檢，但周姓少年不停反加速朝德安一街巷弄奔去，在不到2百公尺的中原路與德安一街交會街口，二度闖紅燈，撞上25歲徐姓駕駛的機車。

根據監視畫面發現，當時周姓少年車速十分快，根本就沒有煞車就撞上徐姓男子，兩車四人一同噴飛到一旁的電線桿下。住戶表示，當時一聲巨響，出門查看就發現四人倒臥地上，其中三人還有動靜，其餘一人就沒再動過。

警員隨後趕到並通報救護車送醫，肇事的周姓少年目前在醫院加護病房觀察，其後座的張男全身多處擦傷送醫；遭撞的徐姓駕駛因傷勢過重，送醫後宣告不治，後座孔姓女子則多處擦傷。

警方指出，周姓少年在中華路上拒檢後，轉彎逃逸，隨即發生車禍，過程中警方並無追逐周男車輛，詳細的肇事責任仍待進一步釐清。

(中時 )