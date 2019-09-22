昨日巨人在客場對戰橫濱DeNA，鏖戰到延長賽3比2逆轉奪勝，睽違5年再度中央聯盟封王，拿下日本一門票，原辰德監督更是激動落淚。賽後全隊到慶祝場地大玩啤酒浴，不過擔任先發奇兵的19歲菜鳥戶郷翔征則是因為未成年，只能被淋的一身濕卻無法喝酒，在一旁乾瞪眼。

昨日巨人在9局上半在2人出局後，靠代打的小林誠司敲下追平分，雖然下一棒陽岱鋼代打沒有機會當英雄，擊出滾地球出局，不過延長賽第10局靠増田大輝關鍵一擊打回第3分，最終巨人就以3比2逆轉奪勝，順利在中央聯盟封王。

相隔5年封王，選手們將原辰德監督高高拋起慶祝，賽後原監督激動落淚表示，「年紀大了，淚腺也變得發達、容易落淚，這座冠軍等了好一段時間，真的謝謝球迷們的支持。」

巨人隊19歲先發菜鳥戶郷翔征(左)前掛著「還未成年，不能喝啤酒！」的牌子。（截自巨人官方推特／鄧心瑜傳真）

隨後巨人全隊從橫濱巨蛋移到東京都內的慶祝場地慶祝，布置人員在大長桌上擺上多達3000瓶啤酒，監督在慶祝會上開心說到，「我們是第一名的團隊，讓我們盡力越過接下來的障礙，拿下日本一！」接著巨人軍全隊開心拿啤酒互噴，享受封王後的啤酒浴，僅花20分鐘就灑完3000瓶啤酒。

不過在封王戰擔任先發奇兵的菜鳥投手戶郷翔征卻只能乾瞪眼，他一軍初登板就在這場重要比賽，主投4.1局失2分，被敲4支安打，奪下4次三振無關勝敗。慶祝會上，他胸前掛著「還未成年，不能喝啤酒！」的牌子，不過還是開心和隊友慶祝，被啤酒淋得一身濕。

(中時電子報)