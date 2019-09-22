與會貴賓試騎堤頂自行車道，欣賞濱海景緻，體驗吹海風賞海景的氣氛。。（王文吉攝）

「輕騎漫遊大安來作客」客家文化暨自行車道啟用體驗活動22日在台中市大安休閒農場旁舉行，活動並結合客家舞蹈及性平大富翁闖關，現場熱鬧滾滾。立法院副院長蔡其昌承諾將爭取串聯台1線與台61線，連結南、北端的高美及苑裡自行車道，促進海線觀光發展。

剪綵儀式由欽習堂舞獅揭開序幕，並邀請立法院副院長蔡其昌，台中市客委會主祕鄭育麟、市議員李榮鴻、大安區長周琇茹等參加。與會貴賓在儀式結束後試騎堤頂自行車道，欣賞濱海景緻，體驗吹海風賞海景的氣氛。

蔡其昌表示，這些年我們致力推動海線觀光廊帶發展，從梧棲的三井OUTLET、台中港2.0、清水高美濕地、大安龜殼生態園區、濱海樂園、松柏港等，處處可見海線觀光發展潛力，若所有景點能夠透過自行車路網串聯，一定能讓海線鄉親們看到這璀璨亮眼的珍珠項鍊。

大安堤頂自行車道沿途有3座休憩涼亭及1座景觀平台，串聯賞鳥亭、大安水蓑衣生態園區、龜殼生態公園、溫寮紅樹林、大安媽祖文化園區、大安濱海樂園露營區等景點，騎乘自行車輕騎漫遊沿途欣賞，十分適合親子共遊。

(中時 )