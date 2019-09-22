藍綠對決態度已定，蔡英文總統深耕陸戰，今天接連成立全國的宗教界與同鄉會後援會，蔡英文強調，這三年來她經常到各宗教地點參拜參訪，這是她聽取台灣民眾真正心聲的地方，她也拜託大家五件事，要大家幫忙宣傳、澄清假訊息，並呼籲團結。

2020蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄說，宗教票是各地信仰中心，大家都會積極爭取，2020大選還有三個多月，台灣各地後援會也將陸續成立，預計將全國300多個鄉鎮市區成立競選總部或後援會。

除了地方基層外，阮昭雄表示，蔡總統各社團的後援會都會陸續成立，今天的全國宗教後援會與全國同鄉後援會有兩大要點，一方面是各界都在搶宗教票，因為宗教是各地信仰中心，除了到各地票與參拜外，當然也希望集結宗教界的支持，相信這次宗教部分狀況會不錯。

同鄉後援會部分，他說，不同同鄉會之間其實組織系統不同，因此這次希望整合後能讓大家的力量凝聚，且選舉剩下3個多月，氣氛更益濃厚，將陸續成立各類後援會。

蔡英文今天在宗教後援會成立大會中要求大家幫忙五件事，一是幫忙宣傳，她說，執政團隊在經濟發展、福利、國防、外交上都有很多的成績，希望大家替執政團體宣傳政績，強調這是認真作事有效率的團隊。

二是幫忙澄清假訊息和謠言，她說，這是台灣民主發展重要的一環，目前假訊息不斷侵害對公眾事務的認知，要求大家替政府一起對抗。

三是面對來自中國步步進逼，台灣要走團結的路，她說，台灣人團結才能面對挑戰，要大家一起站出來，告訴全台灣的人我們一定要團結。四是要大家幫忙，讓台灣一定要贏，五是共同保衛台灣。

蔡英文也邀請民進黨籍立委候選人一起上台，向宗教界一一介紹，要大家除了支持蔡英文當選總統，也要支持讓民進黨立委候選人都能順利當選。

(工商 )