花蓮縣鳥朱鸝，為台灣11種保育鳥類之一，族群數量在5至8百間，近年來因保育工作與環境維護良好，族群數目緩緩增加。（花蓮縣野鳥協會提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮縣鳥是什麼？牠就是跳躍於樹林間的紅黑精靈－朱鸝，花蓮縣野鳥協會理事長劉國棟說，縣鳥選拔於1998年辦理，最終這種在花蓮淺山較易見的朱鸝高票獲勝，協會平時除了賞鳥外，致力於鳥類研究、生態保育與傷鳥照護等工作，花蓮近年傷鳥比率增加，希望民眾協助送護，協助珍愛自然生態。

劉國棟提到，朱鸝是台灣特有亞種鳥類，身長約25至28公分，雄鳥頭與翼為黑色，其餘呈鮮豔紅色。朱鸝羽色美麗常遭捕捉，加上容易棄巢、繁殖率偏低，為十一種瀕臨絕種鳥類之一，全台數量約在5至8百間。

至於花蓮鳥類繁多為何朱鸝會被選為縣鳥，劉國棟笑說，1998年縣鳥選拔時，他正於鳳林國小任教，愛鳥的他常和學生們談及朱鸝，讓多數學生將票投給了朱鸝，可能間接促成了這起鳥類選舉上的黑箱作業。

劉國棟提到，朱鸝在台數量雖不多，但花蓮多淺山，加上環境良好，與朱鸝多棲息於海拔1千公尺以下山林特性不謀而和，搭配獨特「姑～姑～」叫聲，與紅黑相間的顯眼色調，使牠們成為花蓮地區最常見的稀有鳥類。

協會員何瑞暘說，平時除了保育與生態宣導工作外，最重要的便是傷鳥照護，現今協會收容上百隻傷鳥，痊癒放飛率將近5成，為全國最高，但也有許多終生無法重回野外，目前照護所已近滿，正需經費新建照護所，希望善心民眾幫助，為台灣的鳥類生態盡一份心力，

(中時 )