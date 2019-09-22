由韓星李棟旭與任時完主演的韓劇《他人即地獄》開播前關注度高，但在韓國開播後收視率卻差強人意，尤其是昨晚播出的最新一集更創下5集以來的最差收視，不少韓國網友從首週剛播完就開始討論低收視的原因。

韓劇《他人即地獄》找來李棟旭（右）與任時完，兩人在劇中有精彩對手戲，更上演洗澡露肌秀，但收視卻一集比一集低，韓國網友也開始探討原因。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《他人即地獄》由網路漫畫改編，漫畫版在韓國引發討論，以一個北漂少年到首爾工作，入住便宜詭異考試院宿舍為題，改編為戲劇版後又找來頂級演員李棟旭與剛退伍的任時完一同主演，原以為收視會創下高收視，首集全國僅有3.76的收視率，雖然這個數字在有線台算是不錯的數字，但之後每集開始下降，最新一集更只有2.19，就算兩位男主角沐浴露出上半身肌肉也無助收視，沐浴收視也只來到3.08，每況愈下的收視韓國網友也點出原因。

韓國網友認為雖然找來不少演技派演員，但劇情太平順又一直殺人沒有爆點太悶，導致無法繼續追下去。（圖／愛奇藝台灣站提供）

也有網友表示，看了很久好像只有這個女警是正常人，其他人都沒有發現有異樣太奇怪。（圖／愛奇藝台灣站提供）

在韓國論壇「THEQOO」中不少人開始討論《他人即地獄》收視率不斷下降的原因。不少網友認為「劇情太沉重太悶，無法這樣一集一集追下去」、「正常人一個一個死掉，主角到現在不搬走，好像只有女警是正常人。」、「明明都是很有演技的演員們，但卻太缺乏爆點，只是一直在殺人」、「以有線台來說算是不錯的收視，大概都以網路追劇了吧！」。

(中時電子報)