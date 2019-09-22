東海大學高階經營管理碩士在職專班（EMBA）22日舉行二十週年慶系列的首場大型活動，為校友及新生舉辦「定向越野」活動，號召歷屆校友200名經理人返校參加，運動場上熱鬧十足，東大EMBA主任張國雄表示，希望校友返校參與迎新，讓傳承的意義更深遠，延續團隊合作、培養運動家精神。

活動在魅力舞蹈社團的勁歌熱舞及拳擊有氧舞蹈暖身開場，規劃定向運動，搭配樂趣化的校園巡禮。EMBA校友會理事長吳樹曜、東海大學EMBA主任張國雄及歷任校友會理事長也到場，勉勵選手。

張國雄致詞時表示，「定向越野」活動是二十周年慶首場活動，藉由校友返校參與並同時迎新，展現更深遠的傳承意義。他並預告11月3日將舉辦校友返校餐會，有更多的校友返校，重溫校園時光，分享周年慶喜悅。

「定向越野」活動分組促進成員互動、透過團隊溝通和合作，透過使用定向地圖完成指定賽程，訓練面對問題解決和培養自信的能力，拉近新生與校友距離，搭建校友會與未來新鮮人間友誼的橋樑。

(中時 )