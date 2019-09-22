萬里情月老廟舉辦未婚聯誼活動，現場邀請到新北市國中小女老師和中華電信的科技新貴進行配對，希望成功終結單身。（張穎齊攝）

萬里情月老廟舉辦未婚聯誼活動，現場邀請到31位新北市國中小女老師和31位中華電信的科技新貴進行配對。（張穎齊攝）

萬里情月老廟自2015年落成後，已幫97對情侶配對成功，其中還有的已經結婚生小孩，十分靈驗。（張穎齊攝）

萬里情月老廟自2015年落成後，已幫97對情侶配對成功，其中還有的已經結婚生小孩，十分靈驗。（張穎齊攝）

全台牽紅線最靈驗的「萬里情月老廟」自2015年落成後，共為97對情侶配對成功，新北市政府教育局為了替單身女老師找對象，22日在月老廟舉辦「萬里尋緣，情遇我的來電Darling」活動，邀集31位新北市國中小女老師和31位中華電信的科技新貴進行配對，希望成功幫大家終結單身。

位在新北市萬里區的「金山財神廟」香火鼎盛，是北台灣知名的「求財聖地」，隨著前來求財、求愛的年輕人愈來愈多，廟方2015年在財神廟旁建造了「萬里情月老廟」， 打造新的「求愛聖地」。

金山財神廟慈善基金會理事長黎清美表示，月老廟落成4年多以來，總共有97對情侶成功談戀愛，值得一提的是，2017年舉辦第1屆未婚聯誼時，有1對情侶成功在2018年結婚，今年生出小孩；2018年舉辦第2屆時，30對中就有7對配對成功。

黎清美說，凡是到萬里情月老廟成功結婚者，廟方就送1對金戒指，歡迎民眾除了來月老廟求良緣外，還可以順便到一旁的財神廟，求取財運。

25歲的李姓女老師表示，老師平常花很多時間和精力在培育小孩，剛好這次市府舉辦未婚聯誼，讓老師可以出來認識新朋友，希望能找到好相處、善良又孝順的另一半。31歲陳姓男工程師說，工程師大多是男生，平時接觸異性的機會比較少，很開心能參加這次活動，拓展人際關係。

新北市副市長謝政達說，未婚聯誼特別選在靈驗的萬里情月老廟，四周還有山海美景，適合啟動愛的電波，預祝各位適婚男女有情人終成眷屬。

(中時 )