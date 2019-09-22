何宗烈回故鄉新港開油畫個展，展現「新港囝仔」真誠。（柯宗緯攝）

出身農家的何宗烈，有著企業家、創新藝術家雙重身分，經營事業有成，卻因新港濃厚的文教氣息，讓他拾起畫筆彩繪人生。近日他在家鄉「新港文化館」舉辦油畫個展，希望能以自己家鄉「新港」作為起點，走向世界上的每一個角落，讓更多人能夠認識這個「新港囝仔」。

1962年出生在嘉義縣新港鄉西庄村的何宗烈，父母親務農，是個道道地地的「新港囝仔」。他說，小時候的整個記憶就在新港，包括新港人濃厚的文教氣息、媽祖廟的廟會活動、光鮮亮麗的彩繪雕塑、交趾陶藝的傳承展現，皆歷歷在目。

雖然他未進入美術專業學校學習，也無正式拜師，但從小就熱愛美術的堅持，使他獨特的美術天賦在成長過程中慢慢展露，渾然天成。他的創作靈感，大多來自於大自然的薰陶及對生活的體驗和感動，探索著生命歷程的喜怒哀樂。

何宗烈表示，這次接受林茂盛鄉長的邀約，有這個機會回到自己的家鄉「新港」來舉辦他的油畫個展，是他這輩子最大的榮譽。這次9月21至10月27日在家鄉「新港文化館」舉辦的油畫個展，希望讓更多人能認識這個「新港囝仔」的真誠，和他那充滿正能量的油畫作品，在陶冶人心之餘，更是給自己的故鄉「新港」一份愛的禮物。

(中時 )