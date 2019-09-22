表達不滿 反送中示威者商場靜坐 只逛不買 15:052019/09/22 中時 陳柏廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有網民號召中午到沙田新城市廣場及連城廣場舉行「和你shop」行動。（摘自東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 反送中風波逾百日，今日除有網民號召圍堵機場，更有網民號召中午到沙田新城市廣場及連城廣場舉行「和你shop」行動，呼籲參加者到商場靜坐或只逛不買，表達對港府的不滿 綜合港媒報導，中午過後，新城市廣場中庭及各樓層均有示威者響應呼籲到場聚集，有人在商場的柱貼上告示貼，和展示兩幅黃底黑字，寫有「誓滅黨鐵 還我真相」的標語。 示威者在場舉起張開的單手代表五大訴求，又大合唱，和高喊「香港人加油」和「只有暴政、沒有暴徒」等口號；另有戴口罩的示威者帶同樂器，在場奏出反送中歌曲。 (中時 ) #示威 #廣場 #商場 #反送中 #新城市廣場 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵釋站前地 打造停車商場 04:102019/09/18 地方新聞 吳綺莉批反送中暗諷小龍女 「孩子跟香港都聽老外的」 12:452019/09/18 娛樂 反送中影響 調查局駐港人員未獲續發工作簽證 13:142019/09/18 社會 回歸後首例 港府取消「十．一」國慶煙火秀 17:342019/09/18 兩岸 林鄭發言少 反送中議員批非對話 04:102019/09/20 兩岸要聞 自由六月：2019年香港「反送中」與自由運動的開端 04:102019/09/20 藝文副刊 世界7大令人期待公園 中正路尾廣四景觀廣場命名徵選起跑 12:112019/09/20 生活 《營建股》達麗米樂岡山商場動土，估2021年Q4完工 16:482019/09/20 財經 達麗砸20億 岡山建複合式購物商場 04:102019/09/21 產業特刊 五星旗3個月被毀8次 港13歲少女涉燒旗被捕 22:452019/09/21 兩岸 兩岸熱門新聞 超強無人機 陸閱兵亮點 - 焦點新聞 - 旺報 陸兩款新式無人機10.1現身 - 焦點新聞 - 旺報 表達不滿 反送中示威者商場靜坐 只逛不買 - 兩岸 技術奇襲 轟-6N攜巡弋飛彈 - 焦點新聞 - 旺報 055型大驅四艘同框 陸海軍展自信 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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