反送中風波逾百日，今日除有網民號召圍堵機場，更有網民號召中午到沙田新城市廣場及連城廣場舉行「和你shop」行動，呼籲參加者到商場靜坐或只逛不買，表達對港府的不滿

綜合港媒報導，中午過後，新城市廣場中庭及各樓層均有示威者響應呼籲到場聚集，有人在商場的柱貼上告示貼，和展示兩幅黃底黑字，寫有「誓滅黨鐵 還我真相」的標語。

示威者在場舉起張開的單手代表五大訴求，又大合唱，和高喊「香港人加油」和「只有暴政、沒有暴徒」等口號；另有戴口罩的示威者帶同樂器，在場奏出反送中歌曲。

(中時 )