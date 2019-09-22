台灣民眾黨22日公布第一波區域立委提名，苗栗將由行政院中部辦公室前秘書朱哲成代表參選，並當場退出民進黨，將與國民黨提名爭取連任的立委陳超明、民進黨徵召縣議員羅貴星角逐第一選區立委寶座。

朱哲成表示，過去受行政院中辦副執行長吳宜臻長期栽培，對於參選立委為個人意志並以無黨籍出戰，但因民眾黨創立至今保有良好互動，且長期支持柯文哲，22日加入民眾黨並獲提名參選，當場宣布退出綠營，將代表民眾黨參選到底。

(中時 )