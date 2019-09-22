當場退出民進黨 朱哲成獲民眾黨提名參選苗栗立委 15:022019/09/22 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱哲成長期支持柯文哲，22日獲民眾黨提名參選苗栗立委。（朱哲成提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民眾黨22日公布第一波區域立委提名，苗栗將由行政院中部辦公室前秘書朱哲成代表參選，並當場退出民進黨，將與國民黨提名爭取連任的立委陳超明、民進黨徵召縣議員羅貴星角逐第一選區立委寶座。 朱哲成表示，過去受行政院中辦副執行長吳宜臻長期栽培，對於參選立委為個人意志並以無黨籍出戰，但因民眾黨創立至今保有良好互動，且長期支持柯文哲，22日加入民眾黨並獲提名參選，當場宣布退出綠營，將代表民眾黨參選到底。 (中時 ) #2020大選 #立委 #苗栗縣 #朱哲成 也許您會感興趣 推薦閱讀 神解2020大選10大人生啟示 呂秋遠：媽祖託夢別當真 08:352019/09/18 政治 苗北藝文中心10月5日陶笛聯合音樂會 20日起索票 19:032019/09/19 生活 國民黨攻蔡英文論文？民進黨反問：當時誰執政 19:482019/09/19 政治 柱姐征台南 羅智強扮「陸軍小步兵」街講 21:082019/09/19 政治 韓國瑜國政團批老農津貼選前加碼是政策買票 22:252019/09/19 政治 呂秀蓮參選總統 陳菊：高度祝福 21:412019/09/19 政治 陳菊：期待蔡賴合作 守住台灣 21:522019/09/19 政治 建議韓請辭 陳揮文「被罵北七」回應了 00:032019/09/20 娛樂 苗栗縣村里資源回收站 再增5處 13:502019/09/20 生活 南庄徒步輕旅行 吸引青年洄游 18:062019/09/20 生活 政治熱門新聞 蔡論文最大秘密？網赴LSE查證後大吃驚！ - 政治 驚！深藍票倉聽到這番話 網估韓國瑜下場 - 政治 與台灣斷交原因 吉里巴斯總統竟回這一句 - 政治 LSE圖書館封館1個月為難聞香團？ 網友打臉彭文正 - 政治 當場退出民進黨 朱哲成獲民眾黨提名參選苗栗立委 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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