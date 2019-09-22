男子吃麵噎到昏倒。（翻攝畫面／王揚傑新北傳真）

新北市中和區一名年約60歲男子，疑因吃炒麵時太急，未咀嚼完全就吞下，被麵條噎住喉嚨，甚至陷入昏迷，所幸救護人員及時搶救，從男子喉中夾出大量成條的麵條，救回男子一命。

昨（21）日上午8時，新北市消防局接獲民眾報案，指稱中和區中山路二段有名年約60歲的男子，過馬路走在斑馬線時突然昏倒，嚇壞一旁路人。

中和分隊救護人員獲派火速趕抵，發現男子昏迷、呼吸微弱，對外界無反應，經救護人員檢視，發現男子口中似有異物，懷疑是異物梗塞，於是緊急使用喉頭鏡，幫男子暢通咽喉。

施救過程中，救護人員驚見男子喉嚨裡竟被大量未咀嚼完全的麵條堵塞，導致呼吸困難，隨即使用Magil夾（俗稱「異物夾」）從男子喉中夾出大量成條的炒麵，男子呼吸隨即趨於正常，救護人員立即將他送往雙和醫院。

男子抵達醫院急診室後，終於恢復清醒，他環顧四周，一臉狐疑問救護人員：「我為什麼會在這裡？」似對稍早發生何事已無印象。救護人員見男子生命徵象已穩定，遂返隊待命。

(中時 )