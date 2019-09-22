吳宗憲22日主持《小明星大跟班》，談到狄鶯前陣子對外透露，不滿吳宗憲在獨子孫安佐出事時隨意發言，當時救子遠赴美國的她，與老公孫鵬還特地打給吳宗憲表達不滿，吳宗憲談及此事回應，「問題是，唯一講好話的就是我，我是藝人，也有兒子在美國，我當然是很正面的說要給孩子機會。」他透露因為時差，當下沒聽清楚對方的不滿。

吳宗憲無奈地說：「可能是有時差，講的不是很清楚，電話中當然是安慰、體諒以及關心狀況，其他沒了。」他強調，「孩子們做錯，我們請大家給機會，這有什麼不對的？我兒子做錯，我就不是這樣處理了，這個是非常真實的角度。」他忍不住反問狄鶯，「解鈴還需繫鈴人，還是要我跟你道歉？我說錯了嗎？」

吳宗憲（右）認為自己幫孫安佐講話。（中天提供）

說到這裡，吳宗憲嘆氣，「我都講過了，前面講那麼多，我想人家不要我們講，我們就一句話都不要講。」他感嘆，「包括謝忻的事情，憲哥只是講了真心話給當事人建議，而不是對媒體講什麼，可能有誤會吧。」語氣非常感概。而前些日子嗆聲他的直播主連千毅近日捲入槍擊糾紛，遭警方逮捕，對此他回應，「大家一直在問我這個人，問題是，我這輩子根本不認識這個人，也沒看過任何一個人的直播。」他強調台灣是有法律的地方。

(中時 )