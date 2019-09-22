結縭60年87歲曾榮立與85歲鄭金傳，夫妻倆22日「箏愛北海岸」風箏節穿傳統結婚服飾羞澀相吻，曾奶奶說，與老伴看著風箏飛上天空，感覺很甜蜜（戴上容攝）

結縭60年87歲曾榮立與85歲鄭金傳，夫妻倆22日「箏愛北海岸」風箏節穿傳統結婚服飾羞澀相吻，曾奶奶說，與老伴看著風箏飛上天空，感覺很甜蜜（戴上容攝）

新北市北海岸國際風箏節22日在石門風箏公園登場，因天氣放晴、風勢強勁，德國、新加坡、日本、印尼、台灣等各國好手的風箏都成功升空，共20支隊伍、百位好手同台較勁，愛心造型、20米的章魚、10米毛毛蟲、紅猴王等特色風箏在天空爭奇鬥艷，場面壯觀，吸引約5萬名遊客到場爭睹。

北海岸國際風箏節邁入第20年，是國際風箏好手的年度盛事，今年以主題「箏愛北海岸」為主題，由新北副市長吳明機和貴賓共同放飛「LOVE箏愛北海岸」字串風箏，拉開活動序幕。

吳明機表示，北海岸是情侶打卡的熱門景點，今年以「箏愛北海岸」為主題，邀請20對情侶齊放風箏和高喊愛的宣言；風箏節串起「愛情產業鏈」，展售風箏工藝外，也推出情人套餐、下午茶，讓民眾感受到「箏愛」的幸福滋味。

會場安排20對情侶中，其中在石門已結縭60年87歲曾榮立與85歲鄭金傳，夫妻倆身穿傳統服飾羞澀相吻，曾奶奶說，與老伴看著風箏飛上天空，感覺很甜蜜，年輕時夫妻倆為了生活非常忙碌，沒有機會一起放風箏，很感恩今天的活動可以圓夢。

主辦單位表示，今年風箏節由德國、美國、葡萄牙、日本、泰國、澳門、大陸及亞洲國際風箏聯合會等地20支隊伍、逾百位國內外風箏好手參與，民眾對藍天中萬鳶齊飛的景象驚呼連連。

(中時 )