新北與南投合作在遠百板橋中山店1樓廣場舉辦『新北享家Bar台-南投週展售會』，讓旅居新北的南投人一品家鄉味。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北與南投合作在遠百板橋中山店1樓廣場舉辦『新北享家Bar台-南投週展售會』，讓旅居新北的南投人一品家鄉味。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北與南投合作在遠百板橋中山店1樓廣場舉辦『新北享家Bar台-南投週展售會』，讓旅居新北的南投人一品家鄉味，副市長謝政達指出，市府每月以不同縣市為主題，打造「新北享家Bar台」農產品交流平台幫助農友推銷農特產品，拓展全台農產品銷售管道，也讓遊子們就近享受家鄉味。

展售會現場湧入大批民眾爭相試吃、購買南投農產好物，農友們也熱情介紹自家產品，民眾表示，不必南下就能購買南投特產，真是太棒了。南投同鄉會理事長葉錦製試吃完南投特產百香果後表示，南投百香果風味和其他縣市不同，能在板橋嚐到日日思念的家鄉味，他直呼：「真是太開心了」。

謝政達表示，新北人口數已達到了400萬，市府每月以不同縣市為主題，打造「新北享家Bar台」農產品交流平台，今天是第二場以「南投」為主題享家Bar台展售會，民眾都可品嚐、挑選南投限定新鮮農產品，如埔里的美人腿、百香果等，幫助農友拓展銷售管道外，也讓北漂遊子可以就近享受家鄉味。

新北農業局表示，新北市是全台最大的消費地，為拓展全台農產品銷售管道，讓市民能享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品，因此以「享家Bar台」為平台，辦理縣市周農特產展售會，讓大家都能夠在新北找到自己熟悉的味道。

(中時 )