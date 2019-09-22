針對媒體報導「高教機命名，引發聯想」乙情，空軍司令部今(22）日表示，全案在今年2月即已完成評選，透過委員的討論以及網路票選，全程處理均尊重公開意見，達成共同結論，以能彰顯空軍忠勇軍風與優異戰技作為命名評選的重點，並無任何政治考量。高教機命名「勇鷹」，與「擁英」諧音

空軍指出，新式高級教練機訂於108年9月24日出廠,本部為落實全民國防教育與擴大國人參與國防事務，於107年11月27日國防部例行記者會中，即已公開說明網路票選活動相關規劃,並於「空軍司令部臉書粉絲專頁」公布活動計畫及邀請民眾熱情踴躍投稿。

空軍說，網路命名徵集活動共計徵集3576則命名,經組成部內評選會,並邀請部外評審會,分兩階段評選出10則命名,自108年I月2日起至2月1日截止,公布於網路由全國民眾公開投票。

空軍強調,高教機命名活動採「網路投稿、網路票選、全民參與、程序公開」等方式進行，籲請國人持續支持國機國造政策，以達成國防自主之目標。

(中時 )