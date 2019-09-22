高雄首件都更建案「逸文苑」近日公開，從42年的老舊建物活化翻新。（翻攝畫面／柯宗緯高雄傳真）

高雄首件都更建案「逸文苑」近日公開，從42年的老舊建物活化翻新。（翻攝畫面／柯宗緯高雄傳真）

高雄首件都更建案「逸文苑」昨日正式公開銷售，在潛銷期間已近3成。（柯宗緯攝）

高雄首件都市更新建案，在京城建設歷經11年籌備、興建下，完成「逸文苑」29樓、159戶的大樓建案，總銷30億元，座落在文化中心、明星學校五福國中，附近又緊鄰大統百貨，21日正式公開，但潛銷已賣出近3成，成功寫下佳績。

「逸文苑」昨開賣儀式，由京城建設總經理陳添進主持，並邀請歌手林隆璇及排笛王子張中立等，共同造勢。陳添進透露，該都更建案過程困難重重，自2008年高市府公告都市更新政策後，即展開屋齡42年的老舊建物都更的漫長過程，包括從法令引用條文到地主的溝通。

他談到，經不斷與住戶接觸溝通，取得取得地上所有權人三分之二同意，通過都更規定比例門檻，2011年4月向市府提出申請，2012年12月成為高市首棟都更核定公告個案，整整花了11年時間才完工，已經可以蓋3場自建案了。

「逸文苑」外觀獨特，跳脫方盒框架進行思考，用國際間地標型建築，如同日本的Sekisui House知名建築大師Norman Foster 作品等使用的「Double skin Façade」雙層皮層外觀設計方法，讓外觀設計擁有更高自由度，並為建築帶來更好隔熱效果，符合國際住宅趨勢，耗時費工，卻也增加不少成本。

「逸文苑」主力坪數包括51坪、62坪、以及93坪，每坪售價29萬元起，基地位在在彩虹公園旁，和平一路、七賢路底，是苓雅區精華地段，有公園、百貨商圈、交通便利。

(中時 )