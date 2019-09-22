蕭秉治21日「凡人」個人售票巡迴演唱會，順利在台中完成最終場，他坦言「壓力和緊張感終於釋放」，但每一場中看見許多新朋友和粉絲，讓他很感動，近期睡眠不足，每天都夢裏也在辦演唱會，「好像巡演上百場一樣」。日前《時報周刊》拍到蕭秉治身邊多了一位激似「周慧敏」的新歡，被問到是否為女友？蕭秉治害羞地說，目前兩人是很好的朋友，在工作忙碌之餘「她很鼓勵我，支持我」，更透露女生貼心舉動「會煮麵給我吃」，但他說，「我生活很無聊，就像周刊寫的那樣」，由於完全沒發現被跟拍，「現在出門會稍微觀察一下四周，但不會刻意遮掩」，希望大家多多focus在他音樂作品上。

「凡人」演唱會巡迴LIVE數位專輯中將收錄五月天怪獸和蕭秉治聯手創作〈痛快世代〉。（相信音樂提供）

和師兄五月天怪獸合作新曲〈痛快世代〉，蕭秉治說，怪獸的曲5月多已經出來，自己寫詞「壓力很大」，後來心態放鬆，「上禮拜詞終於寫出來」，但到錄音室編曲、錄音、混音僅剩一週時間，蕭秉治不好意思地說「怪獸哥沒催我」，終於趕上巡演最終場首唱，蕭秉治大喊「超爽，很盡興」，結束「凡人Mortal」巡迴演唱會後，10月4日也將在上海2019簡單生活節開唱，11:50將站上夢想舞台，五月天怪獸將再度力挺擔任特別嘉賓。

「凡人」演唱會巡迴LIVE數位專輯中將收錄五月天怪獸和蕭秉治聯手創作〈痛快世代〉。（相信音樂提供）

碰到師兄五月天、蕭秉治心中有個「五月天緊張排行榜」，比較不會緊張的是怪獸、瑪莎及冠佑，而阿信跟石頭會很緊張「因為他們倆有一種氣場」，不過師兄不吝給予鼓勵，「這次出新歌〈痛快世代〉，阿信哥還有幫忙分享宣傳，很感謝他」。在專輯中合唱〈天使見證的愛情〉的Erika劉艾立，21日也帶媽媽在台下觀看，展現2人的好交情。

先前曾在晚會演出時中暑險暈倒，蕭秉治還原當時狀況，「那時全身冒汗、發冷」，本來擔心撐不下去，但後來想想「都到現場了，一定要唱完」，不過有趣的是，歌迷看我冒汗以為我熱，狂拿電風扇吹我，他苦笑說「我在台上整個很冷，一直發抖唱完」，從小到大沒中暑過，沒想到第一次中暑就在舞台上，「近期活動太多，身體稍虛，有瘦了兩、三公斤」。

Erika劉艾立帶媽媽到到台中聽蕭秉治演唱會。（相信音樂提供）

蕭秉治提到近期缺乏靈感，10月底將赴美1個月「關閉創作」，他說，以前在美國生活過，就是輕鬆的生活，當個「懶骨頭」，不過先前曾說要戒消夜減肥的他似乎計畫破滅，他大笑說，「去美國百分之百會胖，之前待美國2年胖了10公斤，這次會克制」，吃消夜習慣近期也從吃鹹酥雞配可樂、改成沙拉配優酪乳。

先前受憂鬱症所苦，蕭秉治談病情「有持續看醫生、吃藥，現在狀況很好」，他感謝給予幫助關心的人，「尤其粉絲的尖叫聲、大合唱是療癒我最好的藥」，巡演時有不少歌迷瘋狂喊「蕭秉治我愛你，娶我」，蕭秉治笑回粉絲，「怕你會後悔」，逗樂粉絲。「凡人」演唱會巡迴LIVE數位專輯9月24日00:00數位上線。

歌迷的大合唱是蕭秉治最感動的時刻。（相信音樂提供）

蕭秉治「凡人」演唱會巡迴LIVE數位專輯數位發行。（相信音樂提供）

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