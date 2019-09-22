孩童們唱詠葉日松簡單兒童客家歌謠，加上簡單動作，讓文學變得活潑起來，同時朗朗上口，更易傳唱。（王昱凱攝）

葉日松（右）與客家歌手徐世慧（左）共同詮釋歌曲《快會落山个日頭》，由徐主唱，葉日松緩誦詩詞，在現代曲調中，文學與歌曲完美結合，讓人驚覺客家歌也可以如此好聽。（王昱凱攝）

花蓮客家文學巨擘葉日松老師與吉安鄉公所合作，於10月底前在好客藝術村辦理作品展。21日舉行開幕儀式，以「歌、舞、誦」方式結合文學作品，讓詩作展現不同面向，葉日松也與客家歌手徐世慧一起詮釋歌曲《快會落山个日頭》，讓人驚呼客家歌也可以這麼好聽。

鄉長游淑貞提到，葉日松作品以樸實、貼近生活的客家風情與鄉里親情為基調，以國語和客語寫作，在客家文化中思考，描繪一幅幅艱苦與踏實的農家生活和客家記憶，葉日松自比提燈人，燃燒生命著述，只為將文化流傳後世。

展覽除了詩詞作品外，也融入舞蹈元素，在葉日松緩緩朗誦詩詞間，舞者或展臂揮動、或快步環繞、或環臂作山，呈現了自飛機上遙望花蓮風光的詩作意象；小朋友也用稚嫩的聲線，搭配可愛動作，演繹出葉日松的兒童歌謠。

《快會落山个日頭》（客語：快下山的夕陽），由徐世慧以現代音樂作曲，葉日松作詞，現場兩人一同唱和，徐世慧高亢嗓音，搭配葉日松緩詠詩詞，講述太陽雖快下山，但回首過往，人因歲月而飽滿，不因歲月而無用的生命留言精神。

葉日松表示，自己已高齡84歲，但仍不懈於創作，想要作為一個提燈者，在有生之年能將客家文化及對土地的感情，透過文字傳遞給下一代，不只是客家人，而是擴展到全國、甚至世界。情感不因民族而變，大夥本是一家人，便是自己詩詞中最重要的瑰寶了。

(中時 )