彰化縣溪湖鎮東螺溪畔長達1.5公里的台灣欒樹開花了！今年戀戀欒樹節活動進入第三年，泡泡派對、群鸚派對和文創市集等七大主題，吸引逾3000人到場參與，宛如歡樂嘉年華派對，讓小朋友們嗨翻。
彰化縣長王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠、湖埔社大校長陳玉姬與執行長林淑玲等人現場傳遞4顆藍色大球給參與民眾，藉此象徵水資源的流動，需要更多人一起重視，守護溪流生態、愛惜水資源。
王惠美表示，東螺溪是彰化母親之河─舊濁水溪，鄰近許多畜牧場域，縣府攜手民間從源頭方面定期維護水質，在東螺溪畔設置了自行車步道，讓民眾騎單車迎風徜徉溪畔，未來再串連溪湖城鎮之心的公園綠地、田尾怡心園等景點，讓彰化縣的觀光休閒更有看頭。
今年活動湖埔社大規畫七大主題，動物派對、千人徜街、傳遞水資源、120攤文創市集、闖關遊戲、群鸚翱翔以及泡泡派對等豐富內容，藉此推廣在地特色文化產業，並到東螺溪自然生態教育園區參觀，認識東螺溪生態之美。
(中時 )
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