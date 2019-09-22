陳季敏喜歡騎馬，並從馬術思考品牌經營之道。（鄧博仁攝）

陳季敏喜歡騎馬，並從馬術思考品牌經營之道。（鄧博仁攝）

陳季敏位於的Jamei Chen Maison空間，二樓設有皮件工作室，專司皮件設計與製作。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN品牌創辦人陳季敏設計服裝，最重視細節。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN品牌創辦人陳季敏設計服裝，最重視細節。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN品牌創辦人陳季敏設計服裝，最重視細節。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN品牌創辦人陳季敏，投入並經營時裝品牌30多年，堅持美與質感，位居國內時尚產業代表性人物，回顧過往，除了曾為台灣高鐵、廈門航空及君悅酒店設計制服，打點門面，更與不少大牌藝人合作，王菲、舒淇與張曼玉則是最獲她讚賞的女明星，「很喜歡有個性的人！」

陳季敏認為，穿著不只是展現個人專業與自信的方法之一，更是尊重對方的一種表現。「好的穿著能帶來自信」，基於這個理念，她不只獲邀，為台灣高鐵及廈門航空等兩岸大型企業設計出得體且符合企業形象的制服，也替楊德昌導演的電影《一一》和蔡玉勳的《痞子英雄》做過服裝造型。

「美的東西，簡單最難，和諧最美」，陳季敏說：「要追求簡單卻很不簡單，簡單需注意到每個細節，但細節最難表現」，因此在製作服裝時，講究每個細節都要表現出屬於服裝的特色。從事服裝設計多年，她始終相信：「穿著，服裝並不是外在的虛榮，而是一種態度的呈現；而且可以營造出不同的心情跟氛圍，是多麼重要的一種情緒！」

在工作之餘，陳季敏最喜歡騎馬。她說，自己小時候很膽小，但卻被馬的美麗深深吸引；學習騎馬20多年，馬帶給她愛與勇氣，雖曾多次摔馬，甚至兩次昏迷送醫急救，但卻也讓她體驗到人生無常，「這是我愛的事情，如果不肯去克服的話，心中的害怕無法面對，將如何成就一件事情呢？」

從馬術思考到品牌經營之道，陳季敏提到，她的工作有很大的風險，經營一個公司，一定不能害怕面對挑戰，但絕對不能放棄，「這個愛跟熱情，讓我不管碰到任何困難和難題，都要去面對它」。

(旺報 )