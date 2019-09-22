台中市全人家長會長協會與台中市政府教育局，22日在台中公園舉辦2019全人第九屆創意寫生比賽，今年以「發現台中之美」為主題，並選擇最具台中特色的「台中公園」為寫生活動地點，希望大家可以重新找回愛台中的初衷！

全人家長會長協會理事長陳昭舒說，為帶動台中市各級學校學生與家長有正當休閒活動與人文藝術的興趣培養，熱絡親子休閒習慣，透過互相觀摩切磋，提高學習興趣，並提升個人成就感，進而激發參賽學生之潛能，落實108新課綱多元發展理念。

國際獅子會300C1區總監謝文卿，更親自帶著反毒委員會主席配合台中市全人家長會長協會與台中市政府教育局一起於現場辦理反毒宣導活動。並安排許多精彩表演節目，有台中特殊教育學校的陶笛演奏、台中女中及惠文高中同學的熱舞表演、薩克斯風演奏，還有日前為罕病基金會在公視頻道播出的「罕見的幸福劇本」節目製作主題曲的忘年知音二重唱來現場和大家同樂！

另外，全人家長會長協會一直秉持傳愛分享的理念，支持關懷弱勢，今年邀請「台中腦性麻痺關懷協會」來現場義賣，希望帶動更多社會大眾對弱勢族群的關心；台中市政府社會局也來共襄盛舉，在現場舉辦社會福利系統平台「看影片填問卷送好禮」的推廣活動，歡迎民眾當天踴躍前往參加！

主辦單位特邀請台中一中美術班老師鄭炳煌「幸福圓滿」台中公園水彩作品在現場展出，鄭炳煌用1年時間畫下了公園四季的樣貌，園裡的鴿子、松鼠、老榕樹，在老師的筆下呈現出城市的活力。

(中時 )