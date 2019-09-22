新竹市公道三新闢道路工程經費到位，期望爭取2022年通車。（新竹市政府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹市公道三新闢道路工程經費到位，期望爭取2022年通車。（新竹市政府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹市政府推動公道三新闢道路工程，日前獲得內政部營建署同意補助5.256億經費，打通後將補齊新竹市外環道西側唯一缺口，用地取得、居民安置等前置作業於9月底開始辦理協議價購，安置基地路面鋪設等預計年底前完工，道路工程則可望於2022年1月完工。

新竹市政府工務處日前已辦理2次公聽會，爭取優惠補償方案，市府推動「新竹市辦理公共工程拆遷補償自治條例」修正，未來將比照台北市補償基準，調高房屋重建拆遷補償單價，並提高非合法建物的補償比例，提高幅度平均30％以上，針對無法提出證明文件的建築，補償基準將由50％提高至70％，另外也增加房屋租金補助費，合法建物且全拆除戶，每一門牌給予房屋租金補助費72萬元，工務處也將於9月底開始協議價購。

此外，在占地9936平方公尺的安置基地內，規畫82塊基地供拆遷戶選配，並開闢長220公尺、寬8公尺道路，未來等水、電、瓦斯等管線埋設完成後，工務處即可鋪設路面，提供拆遷戶舒適的居住環境。

公道三自竹光路至茄苳景觀大道路段的工程，路寬30公尺、總長500公尺，包含460公尺新闢道路及40公尺橋梁改建，未來也可做為台一線替代道路，紓解北區車流、市區交通量，工務處表示，若用地取得作業順利，可望於明年6月完成用地徵收，8月底動工，2022年1月完工。

新竹市長林智堅上任後，積極推動「一環二線三網」交通建設計畫，包含外環道路系統、開闢兩條輕軌捷運先導公車路線、三網則指全市公車路線網、城區步行悠遊網、全市無線上網等，使市民生活更加便捷。

(中時 )