總統蔡英文近期論文爭議在政壇炒得沸沸揚揚，但究竟真相如何，恐怕只有蔡英文自己最理解，對於彭文正指控，總統府表態提告，但追查論文此案已久的資深媒體人彭文正，顯不願輕易放棄，更再度預告，今(22日）將邀神秘嘉賓，且身份是蔡在LSE的同學，據介紹，是來自委內瑞拉的Jose同學。

彭文正在其個人所主持的《政經關不了》預告，今天(22日)節目將邀請神秘嘉賓，據悉是蔡英文當年1984年在LSE的同學，且是來自委內瑞拉的Jose，而就在尚未開播之際，就有至少3百多位觀眾守在線上，等候彭文正節目開播，公布傳說中的「蔡同學」爆料。

相關資訊被轉貼到PTT網路論壇，網友紛紛留言，「這個有意思, 看會不會一槍斃命」、「真的猛 小英之前搞賴手段太難看，獨派真的很火」「會不會同學出來說那屆進博士班的沒有小英那就有趣了」、「看到英粉的反應就知道英粉們很焦慮」。也有網友說「發現貓膩還真多」、「騙皇空心菜要下台啦！」、「太厲害了吧 是有內線還是怎樣？」、「這真的太有趣了」「彭文正太棒了」、「連同學都找到了！？」、「論文到底什麼時候真相大白啊？」。

網友在批踢踢PO文，轉傳彭文正節目預告。(圖/截自PTT論壇)

網友在PTT 發文。(圖/截自PTT論壇)

總統府發言人張惇涵19日時表示，總統府已經對論文事件多次澄清，也出示過蔡總統的畢業證書以及LSE校方提供的多項文件，LSE校方的官方文件，就是證明蔡總統的學位是真的、論文是真的事實，真的假不了。

(中時電子報)