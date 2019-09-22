足球巨星「C羅」（Cristiano Ronaldo）是享譽世界的知名球星，日前他在節目中公開喊話，尋找過去曾幫助過他的「麥當勞女孩」。原來他12歲時，曾經是個家裡不富裕的小足球員，常和其他同學到附近的漢堡店要剩的漢堡吃，希望能找到當初免費送他們漢堡的3位員工，來還這22年前的恩情。
C羅日前接受英國記者皮爾斯摩根的採訪，透露他的童年故事，原來童年時他在葡萄牙的體育俱樂部練球，和其他小足球員住在一起，運動量大但身上零用錢卻沒有那麼多的他們，常常到體育館附近的一間麥當勞，和他們拿當晚報廢的漢堡吃。
他回想當時是位叫做Edna的女店員，和另外兩位女性，如今成為身價上億的他，回想過去想要向這幾位恩人報恩，曾經他向葡萄牙朋友詢問過這間麥當勞，但朋友表示這間麥當勞已經收掉了。沒想到節目播出不久後，有位自稱是當年員工的女士聯絡了節目組，表示自己就是當時三位女店員的其中之一，她說Edna曾經是她們的主管，但她們已經多年沒有聯絡，自己也還記得當初將漢堡送給C羅的事情，甚至當時的男友也是現在的老公來接送她時，都有看過C羅。
英國記者摩根也在推特發文表示，C羅已經找到當年的「麥當勞女孩」，終於可以好好報恩這22年前的恩情了，並會邀請她們來家裡吃晚餐，感謝她們當年的幫助。
(中時電子報)
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