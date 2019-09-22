真的誇張！一名30歲張姓竹科工程師，為偷拍女學生群底風光，竟連著2天仰躺在路邊汽車底盤下方，趁女學生走過伸出手機偷拍。幸好該名女學生相當警覺，用手機錄影反蒐證，在老師陪同下報警，警方當場在車底逮獲這名痴漢工程師。

新竹一名高中職女學生，月初穿著百褶裙制服上學，經過一處整排路邊停車路段，察覺一輛汽車底盤下莫名有手機「探頭」出來。據聯合報報導，女學生起初並未多想，和同學討論後才驚醒可能遭偷拍。

隔天女學生找了2名同學陪同，大家一起穿百褶裙，再度走到該路段，並事先開啟手機錄影功能，果然拍到手機從汽車底盤「探頭」，立刻通知老師並向報警。

警方抵達現場，張姓工程師還繼續躲車底不敢現身，當場遭警逮捕。張男向警方供稱，自己是工程師，每天都工作到凌晨2、3點，因壓力太大，才一時走歪，想用偷拍女學生裙底風光來抒壓。

警方查驗張男手機，果然發現裙底風光影片，被害人就是報案女學生。女學生堅持對張男提告，訊後警方依妨害秘密罪嫌將張法辦。

(中時電子報)