全國第一條行動支付示範市集街道在台南。(台南市政府提供，曹婷婷台南傳真)

全國第一條行動支付示範市集街道在台南！孔廟商圈府中街假日創意市集30攤全數導入行動支付，成為全國首條具有行動支付示範市集街道，台南市長黃偉哲今天出席「全臺首創-孔廟商圈假日市集 行動支付一條街」記者會，期許未來在公共服務與擴大民間消費二方面行動支付日益普及，呼籲更多店家加入行動支付行列，提供市民享受智慧城市的便利。

黃偉哲表示，行動支付蔚為趨勢，很高興孔廟商圈響應政府政策，在經發局協助下，落實行動支付下鄉政策，期待行動支付的便利性能為商圈帶來更多商機。

經發局指出，市府於公共服務與擴大民間消費兩大面向推動行動支付不遺餘力，在公共服務上，從政府地方稅、路邊停車費、工商登記規費、學雜費以及5大古蹟景點售票、14家農會超市均可提供行動支付服務。對於擴大民間消費普及，市府積極輔導商圈店家、本市觀光工廠、部分市場、夜市等導入行動支付，讓市民享受無現金智慧城市的便利生活。

府中街假日創意市集成為全國第一條具有行動支付示範市集街道，30家市集均已導入行動支付，國內外的遊客來到商圈不帶現金就能逛街消費，孔廟商圈於9月28日至10月27日舉辦行動支付消費集點抽獎活動，消費滿50元即可集1點，集滿3點即有資格抽獎，有機會獲得豪華五星住宿券。

經發局亦籌辦「臺南購便利 行動支付so easy」特約店家消費抽獎活動，在10月25日前至百家特約商店使用行動支付消費，可抽iPhone XS以及現金禮券等大獎，歡迎全國民眾來台南旅遊並使用行動支付吃喝玩樂抽大獎。

(中時 )