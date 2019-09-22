鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲相繼表態不登記總統大選連署，2020總統大選目前重回藍綠對決的局面，由國民黨推出的韓國瑜挑戰民進黨參選人蔡英文。有網友問及，2020會不會是史上最負面的選舉？他說韓國瑜市政大概沒救了，而蔡英文其實也拿不出成績。此外，該網友稱蔡英文「只能繼續揭露韓的人品跟市政怠惰」引來網友不滿，認為韓從上班被監督到下班，質疑「雙重標準」。

網友ll6a在PTT發文指出，韓國瑜的市政大概是沒救了，現在看韓國瑜一直講蔡執政多爛，但蔡英文其實也拿不出成績，包括勞工政策悲劇、能源政策悲劇、外交政策悲劇。他認為蔡英文也只能大撒幣跟繼續揭露韓的人品跟市政怠惰，「2020會是史上最負面的選舉嗎？」

網友則紛紛表示「很多人不想投英，投呂秀蓮」、「是網軍暴露度最高的一次」、「攻擊執政者的執政不算負面選舉，利用1450網軍攻擊對手才是負面選舉」、「史上候選人最爛的選舉」、「如果蔡當選一定更驕傲，然後繼續亂搞」、「就不要再管韓了，你覺得蔡做的好就續投，不好就閉眼蓋另一個」。

此外，針對發文的網友提及蔡英文只能繼續揭露韓的人品跟市政怠惰，有網友質疑，陳菊跟蔡英文啥時請假知道嗎？他指出，從韓上班監督到下班，到家還要監督，現在住哪都得挖出來給人公審看是不是庶民。他也質疑「雙重標準」。網友則認為「民進黨的毛病就是只有挑自己想看的」、「多說沒用！看現在高雄民調就知道」、「高雄人選他給他機會證明自己，結果什麼實績都沒幹就要選總統，你覺得這樣對嗎？」、「國家機器別再黑韓了」。

(中時電子報)