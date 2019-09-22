台南市民進黨籍立委林俊憲22日成立中西區後援會，前行政院長賴清德雖未現身，但承諾會在競選總部成立時站台，林俊憲同時接洽蔡英文總統，力促蔡賴合作輔選立委選戰。

力拼立委連任的林俊憲22日成立中西區競選後援會，現場上千名支持者到場力挺，多位民進當議員到場捧場。林身為賴系子弟，外界一度關注賴清德動向，林俊憲表示，賴已承諾會在競選總部成立時站台，服務處正聯繫蔡英文行程，希望營造蔡、賴合體，至於是否蔡、賴配，則是屬蔡英文的選擇。

台南市長黃偉哲表示，林俊憲是經過公督盟評鑑中，在立法院4年獲得7次立委問政第一名，是自己眼中的「立院第一戰將」 他要求台南支持者加油，台南立委全壘打，立法院才能過半，有民意作後盾，就能避免「台灣香港化」。

林俊憲表示，以目前選情來看，民進黨總統勝選機率高，立委決戰成了勝敗關鍵，民進黨能拿下最多立委席次，才能算是勝選。

中西區是林俊憲初次選上議員公職的福地，這次重新畫入他的立委選區內，人親土親，決定在中西區成了他第一個競選後援會。

對於2020年大選的重要性，林俊憲希望民進黨歷經去年敗選之後的反省，已經可以重新建立人民對於改革績效的信賴，並且能夠在四個月後的大選中贏得勝選。台南立委能全壘打，國會就能過半，民主改革之路才能持續走下去。

(中時 )