行政院長蘇貞昌今日下午出席土木技師公會活動時接受記者訪問，在蘇貞昌談及高雄市長韓國瑜當下，遭一名路過身穿紅色上衣男子嗆聲：「你滾蛋吧你，王X蛋，看你那什麼德行。」隨後維安人員立刻將嗆聲男子隔離。蘇貞昌旋即表示，韓國瑜自己都講粗俗的話，才會引得韓粉也口出惡言。蘇貞昌說，如果韓國瑜成為國家領導人，對台灣是好還是壞，各位可以比較看看。

媒體提問時談到，如何看待近日韓國瑜邀請蔡英文總統朝野共商國是一事。蘇貞昌說，韓國瑜平常連行政院會都不來參加，卻為了選舉操作，而提出這種要求，蘇貞昌表示，這種行為太過自私。

蘇貞昌也說到，韓國瑜把跟高雄登革熱和治安的問題全部怪給中央，中央指派相關單位支援，結果迅速破案。但韓國瑜不專心市政，說中央協力是在卡韓，還說了一堆政治語言，這非常不好。

針對直播網紅連千毅涉嫌在高雄教唆開槍引發治安事件，而韓國瑜日前卻公開表示沒有街頭槍擊這回事。蘇貞昌表示，當市長應該要全心全意做好市政，事情做不好又用其他話語來託辭，是違背對選民的承諾。

(中時 )