台中市政府為提升全民廢乾電池回收的觀念和知識，舉辦國中小學廢乾電池回收競賽，鼓勵孩童身體力行實踐回收愛地球行動，吸引35所國民中小學、1萬5503位師生參加，共回收約3419公斤，大幅提高廢電池回收率。環保局22日在逢甲大學頒獎，肯定表現特優學校，期勉各校持續推動廢乾電池回收。

獲獎國中組獲獎學校，分別為第1名大里區光正國中、第2名北屯區北新國中；國小組第1名梧棲區中正國小、第2名龍井區龍井國小、第3名后里區月眉國小；另獲優等獎的學校分別為沙鹿區北勢國小、東區台中國小、大里區立新國小及北屯區建功國小等，將獲得獎金、獎狀及宣導品。

環保局指出，乾電池帶給人們生活便利，但用畢後若隨意棄置環境，電池中的汞、鎘等重金屬物質，將導致土地、水質汙染，呼籲民眾，廢乾電池回收管道多元，除可交付台中市各區清潔隊回收，也可自行集中回收變賣予民營回收商、交付原販賣商場、四大便利超商或各地鄰里希望資收站

(中時 )