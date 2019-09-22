壓力滿載的你，如何照顧愛你的「腎」，別等身體出現警訊才注意，腎功能可能已經失去了六成……腎臟像任勞任怨的阿信，即使受傷也不喊疼，等到腎功能失去六成以上才會出現警訊，卻也為時已晚。

如何呵護它？

腎臟病常悄悄來且不可逆。腎臟默默扮演體內污水處理廠的角色，過濾並清除代謝產物，等到腎臟開始壞了，身體覺得不舒服，常常是末期腎臟病，又稱尿毒症，必須洗腎。

腎臟科醫師一致認為，提早好幾步預防，是避免腎衰竭的不二法門。

而其實，預防腎病可能比你認為的還簡單。不論你的腎功能正常或已經開始受損，只要從生活裡的細節，逐步織起綿密的防護網，就能避免或延緩尿毒症的發生。

保腎8招》給一般腎臟功能健全者的建議：

一、小心服藥：中西藥都必須謹慎服用

西藥中，含乙醯胺酚類（acetaminophen）及阿斯匹靈（aspirin）類的複方止痛藥劑是禍首。美國腎臟基金會估計，美國每年慢性腎臟病的新增病例中，約有3～5％的病人因濫用止痛藥而導致腎衰竭。此外，抗生素、顯影劑也是致病因素。

中、草藥的危害也不小。包裝標示不明的中藥，可能含馬兜鈴酸、或含鉛、汞等重金屬，皆具腎毒性，可能造成中藥腎病變；

避免吃藥傷腎，你可以：

1.美國腎臟基金會建議，如果你感冒超過3天、頭痛或身體其他部位疼痛超過10天，應該就醫而非吃感冒藥、止痛藥。

2.掏錢買藥前，仔細看包裝藥品標示，儘量避免複方止痛劑。

3.不吃來路不明或包裝標示不清的中草藥。

4.若服用止痛藥，記得當天多喝6～8杯水。利於排尿，減少藥物及其代謝產物遺留在人體的時間。

5.慢性病患者或長期服用中、草藥的民眾，「切記定期檢查腎功能，且詳實告訴醫生用藥情形，」台大醫院腎臟科醫師陳永銘提醒。

二、控制飲食：尤其是蛋白質及鹽分

1.適量攝取蛋白質：太多的蛋白質造成腎的負荷。刊登在《內科醫學雜誌》的一項研究指出，攝取較高蛋白質食物者，比適量攝取者高出3.5倍機率罹患腎衰竭。

美國食品協會（ADA）建議：每天蛋白質攝取量約為每公斤體重×0.8克，舉例來說，50公斤體重的民眾，換算下來，每天吃40克蛋白質就好。也就是約5份蛋白質，一份（7～8克）約等於一碗飯、四片吐司、一杯240cc牛奶或一份肉（半個巴掌大小）。

但這樣的標準，外食族可要傷腦筋，因為單單一盒排骨或雞腿便當的蛋白質量，往往等於一天應該攝取的量。台大醫院營養師陳珮蓉提供外食族挑食原則：先挑主食，即五榖類（最好是雜糧麵條或糙米飯），再選一盤青菜，一盤半葷素（半菜半肉），肉或魚只能允許一道，若要喝湯，最好是蔬菜湯。

2.控制鹽分攝取：食物中的鹽分，95％由腎臟排泄出去，過量的鹽分攝取造成腎臟負擔。

衛生署建議每人每天食鹽攝取量為8克，但調查顯示，國人每日平均食鹽攝取量約15公克，遠超過建議量。

陳珮蓉提醒，食物中本身就有鹽份（一天下來約3克），因此能添加的調味食鹽，一天最好不超過一茶匙（約5克）。

建議煮菜時，鹽、味精不要一匙一匙拚命加，少許少許慢慢加，能提味就好；而外食族吃湯麵時，最好少喝湯，以免把鹽分統統都吃進肚；並且不要嗜食醬油，很多人外食，動輒叫「老闆，切碟辣椒加醬油，」是不好的習慣。

專家建議，保護腎臟要記得多喝水。（圖片來源：pixabay）

三、多喝水

可間接促進新陳代謝，有助於體內的廢物如尿酸、結石排出體外。專家建議一天至少2000cc。

長時間坐辦公室的上班族可以準備1000cc的水瓶，進公司時先裝滿水，在午餐前喝完；下午再裝滿一瓶，下班之前喝完，補足一天需要的水分。

四、控制高血壓及糖尿病

腎臟是由數百萬個微血管球組成，而長期罹患高血壓、糖尿病，會造成血管硬化，進而使腎臟壞得快。衛生署調查發現，高血壓患者得到腎臟病的機會，是非高血壓患者的2倍、而糖尿病患者罹患腎病的可能，則為非高血糖者的1.5倍。

該怎麼預防、控制？

1.定期驗尿：除了驗血糖、量血壓，更應該記得每半年驗微白蛋白尿。若有異常，應每三個月檢查一次。尤其驗出微白蛋白尿時，仍屬中度腎衰竭，是腎功能還可以挽回的治療關鍵期，錯過就救不回來了。

2.嚴格控制三高：糖尿病最新治療準則，高血糖控制指標，糖化血色素應該控制在7％以下；高血脂的壞膽固醇應控制在小於100mg/dl、而血壓標準最好控制在130/80mmhg以下。

3.均衡飲食，少油、少糖、低熱量，減緩血管硬化。

4.規律運動：陳珮蓉指出，運動能幫助維持體重，尤其容易降低三酸甘油酯，直接燃燒脂肪，避免三高惡化。美國食品協會最新建議，每週最好運動5天，每天至少30～60分鐘，最好是中等強度的有氧運動，例如快步走，每天至少一萬步。美國梅約醫學中心甚且規定全院醫護人員每天走1萬5千步，以保健康。

5.規律服藥：依照醫生開立的藥物，配合健康的生活型態，才能有效控制血壓、血糖。

抽菸或吸入二手菸，會傷害動脈健康、助長血塊形成，長期下來破壞腎功能。（圖片來源：pixabay）v

五、遠離菸害

抽菸或吸入二手菸，會傷害動脈健康、助長血塊形成，長期下來破壞腎功能。

六、冬天保暖工作不能少

低溫使得血管收縮，血壓竄升，小便量減少，血液凝結力變強，容易讓腎臟出狀況。抵抗力弱的老人、小孩外出時最好多加一件外套。女性穿著裙裝時，記得加雙厚一點的褲襪保暖。

七、避免腎臟感染

感冒、反覆發作的扁桃腺炎，都容易使病菌入侵腎臟，應儘量避免或早治療。此外，少憋尿，避免細菌經由輸尿管侵襲腎臟。

八、小心水的成分

要確保水質安全，避免用鉛或鋁質、PVC容器裝水，也可根據個人或公司需求加裝淨水器。此外，建議早晨先放掉二桶隔夜水，略掉前一天晚上由水管溶解出來的鉛，拿來洗衣服或拖地，不要飲用。

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(中時電子報)