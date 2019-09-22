「好嘉覓」商店展示許多嘉義縣社區產業好物。（張毓翎攝）

逗陣社會企業自4年前在嘉義成立後，承接許多嘉縣府文觀局社區營造輔導案，過程中，他們發現社區擁有不少友善耕作或極具地方特色的商品，卻苦於無同等有利的通路，有鑒於此，逗陣近日決定在六腳鄉蒜頭糖廠裡開設「好嘉覓」商店，並彙集縣內的社區優質好物，做上架販賣，協助社區創造更多機會。

逗陣社會企業執行長陳華宏指出，在這幾年輔導社區時，團隊注意到大部分的社區只能靠著遊客進社區參訪時，才有宣傳、銷售商品的機會，社區要永續經營，不能單仰賴公部門挹注，社區想成功站出來，需要有自己的產業，才能吸引年輕世代回鄉，故開始發想成立第一個集結嘉縣社區好物的商店。

陳華宏表示，自15日開幕後，有本地人來到店裡、才發現原來嘉義有這麼多好東西，覺得十分新奇；由於開業不久，店內仍有不少閒置空間，我們除了持續與社區或小農洽談合作事宜，來增設攤位或舉辦料理課程，也與南華大學文化聚落共榮發展計畫團隊合作，策畫六腳鄉慢城小旅行，提升商店曝光度。

陳華宏說，現階段以實體店面行銷，展示商品包括：布袋鎮東港的菜脯、東石鄉掌潭的魚鱗膠原蛋白露等，其中，這些社區會把盈利用於支付老人食堂或舉辦活動、回饋在地居民，未來若商店成長至一定規模，將進一步架設網路平台，拓展市場範圍。

「好嘉覓」商店平日營業時間為上午9點至下午5點，此外，假日也舉辦農特產品市集，歡迎民眾來逛逛。

(中時 )