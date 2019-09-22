為響應全球氣候行動，綠色和平今天在西門町設置台灣形狀的冰雕藝術，下面還有倒數計時，希望喚起青年的環保意識。（林良齊攝）

為響應全球氣候行動，綠色和平今天在西門町設置台灣形狀的冰雕藝術，下面還有倒數計時，希望喚起青年的環保意識。（林良齊攝）

為響應全球氣候行動，綠色和平今天在西門町設置台灣形狀的冰雕藝術，下面還有倒數計時，希望喚起青年的環保意識。其中，參與短講的陽明大學綠色創客社社長林怡蓁呼籲，總統候選人應盡速提出有效且可行的具體減碳方法，不應該只是口號式的作法。

氣候行動由瑞典女孩桑柏格發起，為了氣候議題她獨自坐在瑞典議會大樓前發起罷課行動，此舉從歐洲擴散至全球，台灣也有許多學生響應。

據綠色和平發表的「全球暖化下臺灣海平面上升衝擊分析」中顯示，全球和台灣地表溫度在過去一年多年已有明顯增加的趨勢，台灣約增加1.3度，而近年增溫速度更有增加的趨勢，日最溫的增溫更是顯著，如果未來持續增溫，21世紀末的台灣可能增溫超過3度。據估計，若全球仍未積極減少排放溫室氣體，至2050年時，全台因海平面上升受影響人數將逾120萬人、影響面積達1398平方公里。

綠色和平能源專案主任唐安表示，在全球對抗氣候機的過程中，台灣應更採取更多的行動，因為許多氣候危機帶來的衝擊，包括海平面上升、高溫、乾旱與洪水等，台灣都是影響最劇的前段班。

住在雲林的林怡蓁分享，從小到大雲林的空氣品質始終十分糟糕，在雲林時習以為常，但直到就讀陽明大學時才發現，「原來天空是藍色的」，也促使她開始關心環境。而因為氣候變遷，可能在2050年時，「那時我才50歲」，在雲林口湖鄉的外婆家恐怕被淹沒。她呼籲，環保可以從小地方做起，如自備環保餐具、購物袋等，每一個小小的動作都會減少對環境的衝擊。

今年19歲的林怡蓁還沒有投票權，但她說，目前的政治人物大多是口號式的減碳，如2030年或2050年的目標，但這僅僅是目標，應該提出更多可行而且有效的減碳方式。

(中時 )