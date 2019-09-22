中華民國首次由印尼籍移工主導舉辦的「伊斯蘭之光.基隆躍飛」穆斯林祈福暨新住民設攤嘉年華會活動，於22日在碧砂漁港舉辦。（吳康瑋基隆攝）

中華民國首次由印尼籍移工主導舉辦的「伊斯蘭之光.基隆躍飛」穆斯林祈福暨新住民設攤嘉年華會活動，於22日在碧砂漁港舉辦，現場超過500名移工參加，另有勁歌熱舞及園遊會方式販賣美食及物品。祈禱分上、下午二場，由兩位教導師輪流主持，現場參與的移工表示，透過這次的活動，不僅可以與在台灣打拼的姐妹們相聚，更有藉著祈禱，與自身的信仰加深連接，深具意涵。

自就業服務法修正以後，外籍移工可以免於3年就出境一次的規定，目前已經可以累積連續在台工作12年，看護工甚可以有條件的延長到14年，而基隆在地的同胞有鑑於許多同籍的移工長年旅台工作，與家人難以相聚，因此主動邀請常駐印尼當地的精神導師來台，並希望藉由穆斯林祈福暨新住民設攤嘉年華會的活動，讓北台灣印尼籍移工或新住民，撫慰身在異鄉的孤寂、萌生在地的另類家鄉情。

基隆市長林右昌表示，配合政府新南向政策，吸引東南亞朋友來台就業、投資、觀光，市府除了會盡全力照顧穆斯林以及來自世界各地的移工、新住民、留學生，更支持舉辦東南亞相關活動，促進另類的新南向文化發展，也希望生活在這國際化城市中的所有人，都能把基隆當做自己的故鄉。

(中時 )