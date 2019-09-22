2019.09.22 園中還有「雞五郎」與「福球小雞」造景，讓民眾打卡拍照。（北市工務局水利處提供）

台北市除了陽明山花季外，還有美堤河濱公園。近4000坪向日葵花海現正綻放中，創下北市河濱公園最大花海面積紀錄，成為熱門的拍照打卡景點，花期將至11月上旬，喜歡賞花的朋友們要趕快把握好時機！

去年美堤河濱公園大波斯菊花海廣受好評，今年台北市工務局水利處特別擴大花海範圍，種植美麗的向日葵，營造相當於31個籃球場大的花海，成為北市最大花海面積的河濱公園。園中還有「雞五郎」與「福球小雞」造景，讓民眾打卡拍照。

水利處河川管理科長范振峰說，去年除了波斯菊花外，其中也有種植向日葵，沒想到很受民眾歡迎，今年才特別選擇擴增向日葵，再次打造不同氛圍的花海，讓民眾不用開車到中南部也能賞花。

美堤河濱公園擁有廣大綠地和花海美景，已成為民眾假日野餐出遊首選，10月份還有白晝之夜和公共藝術計畫將在此舉行，想了解最新花況或活動資訊，歡迎大家密切鎖定水利處「戀戀河濱 台北水利」臉書粉絲專頁。

(中時 )