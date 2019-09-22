彭文正昨日在《政經關不了》節目時間10:00左右，又語出驚人。他直接指控「不是影射英國倫敦大學校長、副校長一定會怎樣。但我們有充足證據顯示，在一定層級以下的英國倫敦大學官員已經被收買。」(節目截圖)

儘管總統府已聲明過對指稱總統博士論文及學位證書造假的賀德芬、林環牆等人提告，「論文門」事件仍持續延燒。總統蔡英文今受訪時重申好幾遍「學位是真的」。但節目主持人彭文正似乎不怕被告，昨在節目中直接質疑「一定層級以下的英國倫敦大學官員已經被收買」，並說他說的話「一定負法律責任，一定會拿出證據。」

蔡英文總統今天赴新北市板橋區出席「社後捷運座談會」時，接受媒體提問表示，有關英國倫敦政經學院（LSE）博士學位議題，她已經講了好幾遍，學位是真的，也有證書證明，論文一定是有的，而且口試通過也一定有，不然，她不會有博士證書，這件事經過LSE學校的行政程序，最後在1984年給她博士證書，就是總結。

但節目主持人彭文正仍不斷在《政經關不了》追打「論文門」，且對於總統提告，他之前還說總統府提告給他們增加了非常多的能量，他每天都會提小英的論文門，一路講到明年1/11也不會停。

彭文正昨日在《政經關不了》節目時間10:00左右，又語出驚人。他直接指控「不是影射英國倫敦大學校長、副校長一定會怎樣。但我們有充足證據顯示，在一定層級以下的英國倫敦大學官員已經被收買。」

彭文正說，就跟一萬條香菸的超買一樣，我們要查物流跟金流。物流跟金流都查到了，也不一定能證明兩者之間的關聯性，但是，有一些物流跟金流的蛛絲馬跡會跟大家一一報告。彭文正說「而且我說的話一定負法律責任，一定會拿出證據。絕不空穴來風；絕不捕風捉影!」

(中時電子報)