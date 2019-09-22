一段感情無法不能走到最後很正常，但好歹喊分手要有個合情理的理由！模特兒出身、也擅長cosplay的魔術師王子妃，因精緻容顏與32D火辣身材，被封為「最胸魔術師」，而外型相當亮眼的她，卻是「人美命不美」，日前上節目揭露曾經被甩，講出對方喊切的理由後，讓現場種人驚呆無言。

正妹魔術師王子妃做客《國光幫幫忙之大哥是對的》，跟各大網紅一起分享破碎情史，王子妃自爆某段戀情因一通電話被分手，她當時在剛睡醒，接到男友來電，結果因為還沒開嗓聲音低沉，竟被男方誤認為「是男生接的」，而她身旁姊姊發出的聲音，被認為是她，男友因此斷定她偷吃，不聽她解釋堅持喊分手。

因為一通電話被甩，王子妃事後得知男方之所以會用這麼誇張的理由分手，根本不是誤會她偷吃，反倒是男友早就劈腿，自己才是被蒙在鼓裡的那個，超展開的經歷，讓現場來賓傻眼，連見多識廣的庹宗康都愕然，反倒笑出來，反諷：「那他很聰明耶」。

(中時電子報)