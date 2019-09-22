臺大雲林分院關注高齡社會的健康因應趨勢，今年三月成立「老年醫學整合門診」。（資料照片／周麗蘭攝）

臺大雲林分院對5個長青食堂老人測試手部握力、坐站能力、走路速度，多達四分之三老人虛弱於全臺老人，跌破北部醫師眼鏡！研判是飯吃很多但營養不足，建議65歲以上老人每天補充一顆蛋。

臺大雲林分院去年起與5個長青食堂執行「阿波羅計畫」，由該院提供量測儀器並衛教，100多名老人受測結果顯示，七成老人握力不足、五成走路速度及坐站能力處於體能衰退狀態。

副院長劉宏輝指出，農業縣分民眾理論上比較強壯，但四分之三受測者的體能竟低於全國平均，結果令團隊很驚訝，探討發現，老人家的熱量是夠的，吃很多飯之故但營養不足，蛋白質攝取量不夠。

劉宏輝表示，充分補充蛋白質最直接的方式是肉類和蛋類，補充肉類比較複雜，雞蛋比較直接，蛋有豐富的蛋白質，不論用什麼料理方式，人類都攝取得到應有的蛋白質含量。

劉宏輝說，根據營養學研究，年輕人蛋白質攝取量每天0.8克就夠，但老年人需要1.2克，年紀大的人需要更多的蛋白質，蛋裡面的膽固醇是好的膽固醇為主，一天顆蛋不會有影響，長者一天吃兩顆蛋在合理範圍內。

臺大雲林分院推動「每日一蛋」營養計畫，每天將提供5個長青食堂老人一顆個蛋，6個月後再做衰弱指標的測試。

劉宏輝說，「每日一蛋」計畫將評估對年長者的肌力、延緩其衰弱、血液指標的影響，成果彙整後提供給全縣及全臺長者營養食譜的參考，期許透過簡單的營養補充，降低長者發生「肌少癥」發生，而延緩失能。

(中時 )