為了領取免費按摩棒，一早就吸引大批阿公阿嬤來順澤宮廟前廣場排隊。（謝瓊雲攝）

為了領取免費按摩棒，一早就吸引大批阿公阿嬤來順澤宮廟前廣場排隊。（謝瓊雲攝）

彰化埔鹽鄉順澤宮，因挪威籍三鐵選手埃登在世錦賽中頭戴著宮廟鴨舌帽衝線奪冠聲名大噪，成為「神帽」爆紅，22日一早有業者在廟前廣場免費發送150支頭皮按摩棒，要給設籍埔鹽鄉70歲以上長者，吸引大批阿公阿嬤一早就到廟前廣場排隊。

順澤宮成為熱門拍照大卡景點，不少商家將自家產品拿到廟裡拜拜後，免費發送與信眾「廣結善緣」，有附近鄉鎮的糕餅麵包店、各種罐頭食品，員林市一家禮品玩具五金貿易公司，就是先跟順澤宮聯繫，表示感謝玄天上帝保佑讓他原本夫妻失和的關係重修舊好，因此要送給鄉內長輩150支頭皮按摩棒還願。

順澤宮臉書粉絲專頁最近每天都會更新宮廟帽領取的進度，21日晚間貼出「免費按摩棒發送，限70歲以上老人家」貼文公告後，引發熱烈討論，上午10點開始發，有阿公阿嬤一早就來排隊。

業者賴俊良表示，日前因故跟老婆鬥嘴吵架，妻子一氣之下回大陸後竟不跟他聯繫、音訊全無，他急得跑來順澤宮求玄天上帝，沒想到當天拜完，晚上就接到妻子打來的電話，讓他很感謝帝爺公冥冥之中幫忙修補夫妻情感。原本決定發送100支市價420元的頭皮按摩棒還願，因為太踴躍，現場再加碼50支，希望長輩們健健康康「呷百二」。

(中時 )