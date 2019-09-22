▲埔里鎮長廖志城與各民意代表、里長、社區理事長共為社區產業實體店面主持揭幕式。（楊樹煌攝）

▲參與社區產業實體店面揭幕的貴賓，展現實體店所販售的各種農特產品。（楊樹煌攝）

▲埔里籃城社區產業實體店面開張，民眾與小朋友都熱烈前往參觀與選購。（楊樹煌攝）

埔里鎮社區產業行銷計畫在南投縣政府補助及輔導下，今22日在埔里籃城及良善社區舉行社區產業實體店面開幕，為埔里鎮社區產業發展寫下歷史新頁，開幕日除展現實體店面販售的各種農特產品，並有老中青三代的祥獅獻瑞，地方各界和民代都列席同賀，場面隆重。

埔里鎮籃城及良善社區的實體店面開幕，立委馬文君辦公室主任潘杰宏、副議長潘一全辦公室主任黃銘輝、縣府社會行政科長王榮義、埔里鎮長廖志城、縣議員黃世芳、葉仁創及各社區發展協會理事長均出席讚聲。

活動由籃城社區的舞獅團精彩的演出揭開序幕，接著並由列席與會貴賓共同主持實體店面揭幕，埔里鎮長廖志城對籃城社區仍保有百年獅陣，不僅傳承迄今，而且還老、中、青三代都有，非常不容易。

廖鎮長並指出，社區產業實體店面開張，販售各種農特產品木耳、茭白筍、冬鳥蔗糖蜜及甘蔗等，不但有助社區財源自給自足，並可增加小農收益，增加各社區產業銷售機會，新增財源也可挹注社區社會福利服務，提升服務品質，讓社區福利更趨完善。

(中時 )