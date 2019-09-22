富宇地產在彰化和美推出「富宇世紀美」，主打六星級飯店宅，成為和美地區熱銷的指標建案。（盧金足攝）

富宇地產長年投身公益事業，2015年成立富宇慈善基金會，捐助社會不遺餘力。（盧金足攝）

富宇地產長年投身公益事業，2015年成立富宇慈善基金會，捐助社會不遺餘力。富宇地產執行長張世欣表示，富宇慈善基金會成立的目的，主要就是希望能夠對於社會責任盡一份心力，帶起做公益的領頭羊，讓大家可以對於孩童的教育更加重視，富宇地產在彰化和美推出新案「富宇世紀美」，由張世欣代表富宇慈善基金會捐贈50萬給彰化家扶中心，幫助孩童讀書無後顧之憂。

「富宇世紀美」新案公開，特別舉辦「關愛家扶．世紀美園遊會」，結合當地在地文化社團演出，詔安里太鼓隊、和美不倒翁二胡樂團以及彰化家扶醒獅團等帶來精彩的演出。

負責「世紀美」個案銷售的萬達麗事業總經理龍建人表示，由於此次個案銷售地點在和美，期望在當地帶來正向的影響力，幫助彰化家扶的孩童圓夢，使孩童能夠在教育資源上更加完善，拋磚引玉，期待更多人一同來響應。

和美鎮長阮厚爵說，和美鎮曾是紡織重鎮，現為農業大鎮，生育率在彰化26鄉鎮中，名列前矛，感謝富宇慈善基金會及萬達麗事業對於和美孩童的付出，願意幫助台灣未來的幼苗茁壯。

彰化縣政府社會服務處科長鐘泂偉到場為家扶中心孩童加油，他表示，企業回饋社會，把更多愛心留給在地民眾與家扶中心。彰化家庭扶助中心每年近千名孩童的學用品、學費、註冊等費用近千萬。

彰化家扶中心主任王震光說，三個月前，富宇建設就前來討論活動細節，孩童對於上台表演都十分開心，非常用心。家扶醒獅團成立已三年半，公司行號開幕或動工活動，都歡迎前來洽談，幫助孩子多點自信。

除「關愛家扶．世紀美園遊會」外，「富宇世紀美」未來8周的周末都將舉辦不同活動，包括歌藝演出、魔術表演，胖卡美食也將到場助陣，帶動人潮。

萬達麗事業副總經理林佳賢強調，六星級飯店宅「世紀美」的規畫在彰化和美鎮非常稀有，2400坪的大基地，規畫的公設豐富、汽車車道單進單出、全區無障礙的社區，家有幼兒或銀髮長輩的家庭，都能放心居住，當地民眾接受度相當高。

(中時 )