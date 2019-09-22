蔡英文總統今天參加全國同鄉後援會成立大會。（崔慈悌攝）

蔡英文總統今天參加全國同鄉後援會成立大會表示，過去三年執政團隊為台灣打下基礎，雖然國際經貿有些動盪，但台灣今年起是投資大爆發的第一年，未來還會把台灣經濟往前推，要民眾再給蔡英文執政團隊四年，「讓台灣脫胎換骨，讓台灣不一樣」。

蔡英文今天下午偕同民進黨黨籍立委候選人參與後援會成立大會，來自各地各地的同鄉會在現場揮舞綠色旗幟，高喊「蔡英文凍蒜」「2020台灣要贏」，蔡英文也在現場一一點名，要大家支持。

蔡英文在致詞時表示，她從2016年做總統以來，無論行政院長還是立法院長都很打拚，剛開始執政時雖然有些困難，就像「起大樓」，打地基時很吵，也得罪很多人，但今年起政績一一顯現。

雖然當前面臨美中貿易戰等國際情勢衝擊，不過她說，台灣經濟穩定成長，國際組織預測今年全年台灣經濟成長會是四小龍第一名，這是因為過去的基礎打得好，讓台灣經濟仍可往前走，就連外國人都認為台灣投資環境是全世界最好的地方，除了外商和台商回台投資外，民間和政府投資都會增加，今年是台灣投資大 爆發的第一年，未來會把台灣經濟往前推。

她強調，同鄉會大多是出外人，很多人在故鄉有老人家，需要長照的幫助，她剛做總統時長照預算有50億，明年將增加到400億，成長8倍成長，就是要讓長輩可以得到更好照顧。

在治安上，蔡英文說，雖然有些地方發生一些事情，但基本上過去幾年政府做的很多，她強調，這是一個認真打拚有執行力的執政團隊，呼籲再給蔡英文執政團隊四年，讓台灣脫胎換骨。

對近來連斷兩個邦交國，蔡英文表示，中國不斷文攻武嚇，因為他們想主宰區域的企圖心，台灣也因此首當其衝，面對對岸的步步進逼，「台灣團結才是中國最怕的事，不團結就會讓他們找到人和人之間的矛盾」，這局是要測試台灣人是否有優質民主，測試有無決心讓台灣世代擁有自由民主。

她強調，最後一百多天，一定會有內部和外部力量想改變戰局，呼籲大家要堅定意志相信蔡英文，2020一定要贏，也要盡所有能量保護台灣，無論台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，大家要一起團結起來守護台灣，也要同鄉會集結保護台灣的力量，支持蔡英文，「讓子孫過好日子」「為下一代拚2020」。

(工商 )