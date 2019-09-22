出席長照專題研討成員，聆聽講者豐富經驗收獲滿滿。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中市前副市長林依瑩分享在和平區部落推動長照經驗。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

慈濟醫學年會長照專題研討會場大合照。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

義大醫院醫療品質副院長紀淑靜提供荷蘭博祖克居家照顧模式。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

第3屆慈濟醫學年會在台中慈濟醫院舉行為期2天的醫界、學界交流，22日進行長期照護專題研討，邀請長照專家分別提供荷蘭博祖克（BUURTZORG）與台中市和平山區伯拉罕（Plahan）居家照顧模式，藉不同經驗腦力激盪，做為台灣未來長照發展參考。

第3屆慈濟醫學年會新增「長照領域」，衛生福利部長陳時中指出，長照2.0政策推動以來，服務申請及使用人數大幅提升，建構綿密照顧網廣布，並進一步完備長照人力。慈濟醫學年會的「有一天我們都會老」長期照護專題研討，吸引相關領域人士出席聆聽。

義大醫院醫療品質副院長紀淑靜應邀分享「荷蘭博祖克居家照顧模式對台灣社區服務的省思」，她表示，儘管兩地文化有差異，保險制度也不同，但借鏡「小而精簡的居家照護哲學」，學習團隊專業、尊重、互信、溝通的特色，仍能創造屬於台灣的社區照護模式，建議以社區鄰里為主，由居家護理師搭配服務員，經營C據點，教導民眾自我照顧並延緩失能。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋擔任專題研討座長，她指出，從紀副院長的荷蘭博祖克經驗，讓大家重新思考護理人員在長照的地位與角色，如何跟團隊合作提供最好的照護，以創造台灣社區照護模式。

前台中市副市長林依瑩以「伯拉罕（Plahan）溝通互助、希望打造夢想中的年老生活」為主題，提供他在台中市和平山區部落推動「長期照護實驗室」的實務經驗。她表示，以照服員為核心的跨專業團隊合作，個案的照護問題隨時能得到醫護專業協助，透過全人照顧，讓老人家度過有希望的老年生活。

同為座長的慈濟基金會長照推展中心副召集人莊淑婷肯定以個案為核心的做法；她說，林依瑩卸下副市長職務後，執行之前在台中市推動的計劃造福部落長輩，晚上10點還在服務個案，甚至提供24小時活動，以個案為中心落實在地照顧，用心令人欽佩，希望透過經驗交流，促進台灣長照更臻完善，讓老化人口更健康。

(中時 )