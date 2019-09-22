美聯社報導，DC漫畫公司正在展開「慶祝蝙蝠俠」的活動，以紀念布魯斯·韋恩（Bruce Wayne）以及其蒙面身份的出現80週年。世界各地13座城市的蝙蝠俠迷們，在週六晚間以自製的「蝙蝠信號燈」點亮，以紀念這個最出名的超級英雄。

蝙蝠俠是DC漫畫公司旗下最著名的超級英雄，第一篇以蝙蝠俠為主角的漫畫，是1939年5月於《偵探漫畫》首次登場，因此今年是蝙蝠俠問世的80週年。不過DC選擇9月舉行慶祝活動，於是粉絲聚會在世界各地都有舉行，其中最有趣的是是許多城市串連，在大廈上打出蝙蝠信號的照明燈。

第一個裝設蝙蝠信號的城市是澳洲墨爾本的美聯儲廣場，之後還出現在其他13個城市中，包括東京、柏林、羅馬、巴黎、倫敦、蒙特婁、聖保羅和約翰尼斯堡，另外，紐約市的多米諾糖精煉廠公園也有。

洛杉磯的蝙蝠信號。(圖/美聯社)

蒙特婁的蝙蝠俠粉絲與蝙蝠信號。(圖/美聯社)

洛杉磯還舉辦了粉絲音樂會，和《蝙蝠俠》首映式的5公里馬拉松跑步活動，許多人都裝扮成漫畫角色一起同樂。

洛杉磯的5公里蝙蝠俠馬拉松，蝙蝠俠後面還有來亂入的美國隊長。(圖/美聯社)

與其他超級英雄不同，蝙蝠俠是個沒有超能力的人類，他所有的才能來自於裝備、道具與敏銳的智慧，不過更直接的講法是「有錢」。大銀幕的蝙蝠俠電影，自1989年提姆波頓版以來，已歷經了10部電影，雖然近年發展的過程不算順利，但是DC與華納公司仍在努力建構更多蝙蝠俠與相關配角人物的電影，比如即將上映的「小丑」、「猛禽小隊」，和「自殺小隊2」，新任的蝙蝠俠，將由現年33歲的羅伯派汀森接手，相關電影預計在2021年推出。

(中時電子報)