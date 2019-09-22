節電可以這麼High！台灣電力公司22日下午舉辦「光與綠音樂會」，邀請娃娃魏如萱、柯智棠、Crispy脆樂團、演唱會秒殺傳說的小男孩樂團、新世代迷幻音樂詩人許含光、台中在地TH4 Plus人聲樂團草地開唱，吸引許多民眾在假日午后攜帶野餐墊席地而坐，跟著音樂搖擺起來。

這場音樂會眾星雲集，包括娃娃魏如萱、2019入圍金曲「最佳國語男歌手」柯智棠、2018入圍金曲「最佳演唱組合」Crispy脆樂團還有演唱會秒殺傳說的小男孩樂團，共同展現超高演唱水準與「我節電我驕傲」的生活態度，也邀請大家共同「斷電」，關掉家中使用的電源，走出戶外一同欣賞實力派歌手、樂團Live表演，為心靈充電。

除精采演唱外，參與的民眾也現場擔任DJ，分享自己的節電、節能妙招。另外，台電更精心準備了節電知識闖關遊戲，包含節電知識九宮格投籃、用電觀念益智拼拼樂等，只見許多大手牽小手全家出動同樂。

台電今年積極推動節能減碳，透過活動宣導，擴大節電在生活中的成效。其中光與綠音樂會，希望以各種創新方式，引發大眾對於節電的共鳴與討論，讓民眾更加了解，節電並非得像苦行僧般受苦受難，最重要的是減少不必要的浪費、保護你我所在的環境，讓生活更美好。

(中時 )